REVERSE dal 21 Aprile 2021 su Sky Prima Fila

Dal produttore del docu-film Cecchi Gori, Una Famiglia Italiana e produttore associato di Non essere cattivo, e dal regista di La Danza Nera e SFashion, Mauro John Capece, REVERSE è un legal thriller fitto di colpi di scena, dal sapore retrò, disponibile dal 21 Aprile su Sky Prima Fila, Chili, The Film Club, AppleTV e Google Play. Di cosa parla REVERSE? Giulia Montelli, 35 anni, è una poliziotta investigatrice di Roma. Il suo capo l'ha mandata in missione da sola presso una clinica psichiatrica del centro Italia per interrogare Matteo Muzzi, un serial killer di 36 anni che è accusato di ripetuti omicidi in Italia, Svizzera e Francia. Il soprannome di quel Muzzi è "il killer del coltello blu" perché firmava ogni suo delitto con un coltello blu piantato nel corpo della vittima. Dopo il suo arresto ...

