Perché il Myanmar rischia di rimanere senza connessione a Internet

Quel che sta accadendo in Birmania dallo scorso 1° febbraio inizia ad avere effetti tangibili anche sugli accordi commerciali del Myanmar con il resto del mondo. Nella giornata di ieri, infatti, gli Stati Uniti hanno fortemente condannato il golpe militare e l'arresto di Aung San Suu Kyi passando dalle parole ai fatti: sospesi a tempo indeterminato tutti i rapporti di natura commerciale con il Paese dell'Asia Suborientale. Gli effetti economici si vedranno nel corso delle prossime settimane, ma la prima cosa a saltare potrebbe essere la connessione a Internet. Un dettaglio non da poco visto che molti manifestanti – nonostante le limitazioni imposte dalla giunta militare che ha preso il potere – stano facendo sentire la propria voce, mostrando anche le immagini quotidiane della violenta repressione a cui sono sottoposti, proprio ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Myanmar Massacro birmano. Russia e Cina appoggiano i militari Gente a caso, uccisa perché si è trovata nel momento sbagliato nel posto sbagliato. I militari ... Tom Andrews, esperto speciale dell'Onu per il Myanmar, definisce l'ultima repressione un 'omicidio di ...

Gli 'assassinii di massa' della giunta anche contro i gruppi etnici ... Thae Maung Maung, perché i presenti stavano cantando un inno per la democrazia. Non ci sono ... In Myanmar, molte etnie hanno una loro milizia che si è spesso scontrata con l'esercito che, in nome dell'...

