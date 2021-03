Oroscopo Aprile: Acquario (Di martedì 30 marzo 2021) Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraio In astronomia, i pianeti Urano e Venere hanno un caratteristica molto particolare: mentre tutti gli altri pianeti ruotano su se stessi in senso antiorario, Urano e Venere, ruotano in senso orario. Nel linguaggio zodiacale Urano rappresenta la capacità di prendere decisioni drastiche e inaspettate. Venere, invece, è la dea della bellezza e della sensualità. La loro eccentrica danza cosmica descrive l’imprevedibilità dell’amore. Tutta questa premessa (interessante, vero?) per dirti che, dopo due lunghi anni, la passione e la creatività ritornano prepotentemente e inaspettatamente nella tua vita. Preparati! Rituale del mese: Indossa capi d’abbigliamento chiari o colorati. Ad Aprile sono banditi il nero e i colori scuri. Unica deroga: il blu, in tutte le tonalità. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 30 marzo 2021) Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraio In astronomia, i pianeti Urano e Venere hanno un caratteristica molto particolare: mentre tutti gli altri pianeti ruotano su se stessi in senso antiorario, Urano e Venere, ruotano in senso orario. Nel linguaggio zodiacale Urano rappresenta la capacità di prendere decisioni drastiche e inaspettate. Venere, invece, è la dea della bellezza e della sensualità. La loro eccentrica danza cosmica descrive l’imprevedibilità dell’amore. Tutta questa premessa (interessante, vero?) per dirti che, dopo due lunghi anni, la passione e la creatività ritornano prepotentemente e inaspettatamente nella tua vita. Preparati! Rituale del mese: Indossa capi d’abbigliamento chiari o colorati. Adsono banditi il nero e i colori scuri. Unica deroga: il blu, in tutte le tonalità. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first ...

