No, «il film Io sono leggenda» non è ambientato nel 2021 e i vaccini non c’entrano (Di martedì 30 marzo 2021) Il 18 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una scena del film «Io sono leggenda», con protagonista l’attore statunitense Will Smith. Nella stessa immagine compare anche questo testo: «Non vorrei allarmarvi ma il fillm “Io sono leggenda” è ambientato nel 2021, in una città fatta di zombi per un vaccino malfunzionante». Si tratta di una notizia falsa. I Am Legend con Will Smith è un film di fantascienza del 2007 ed è un adattamento dell’omonimo romanzo dello scrittore statunitense Richard Matheson pubblicato nel 1954, che racconta di un sopravvissuto a un virus pandemico che ha trasformato le persone in mutanti simili a vampiri. Come hanno ricostruito diversi siti di fact-checking internazionali ... Leggi su facta.news (Di martedì 30 marzo 2021) Il 18 febbraiosu Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una scena del«Io», con protagonista l’attore statunitense Will Smith. Nella stessa immagine compare anche questo testo: «Non vorrei allarmarvi ma il fillm “Io” ènel, in una città fatta di zombi per un vaccino malfunzionante». Si tratta di una notizia falsa. I Am Legend con Will Smith è undi fantascienza del 2007 ed è un adattamento dell’omonimo romanzo dello scrittore statunitense Richard Matheson pubblicato nel 1954, che racconta di un sopravvissuto a un virus pandemico che ha trasformato le persone in mutanti simili a vampiri. Come hanno ricostruito diversi siti di fact-checking internazionali ...

