Niantic | lo sviluppatore di Pokémon Go | ci mostra i suoi nuovi occhiali AR

Il fondatore e CEO di Niantic, John Hanke, ha condiviso un piccolo teaser di quello che sembra essere proprio un paio di occhiali AR o XR della società. Lo sviluppatore di Pokemon Go ha esaminato attentamente lo spazio AR e questo potrebbe essere il prossimo passo per i giochi Niantic. In un breve tweet, Hanke afferma che stanno facendo progressi su "nuovi tipi di dispositivi" che sfruttano la piattaforma AR di Niantic. Ha anche condiviso un'immagine della montatura di quelli che sembrano essere occhiali, con tanto di logo Niantic. La montatura più spessa sembra suggerire un qualche tipo di altoparlante. L'interesse di Niantic per la tecnologia degli occhiali AR risale a molto tempo fa. Nel 2019, la compagnia ha ...

