NFT, anche Morgan si lancia nell'impresa crypto-art (Di martedì 30 marzo 2021) NFT è l'acronimo di non-fungible token, una sorta di gettone digitale. Già altri artisti stanno cavalcando questa moda (Kings of Leon, Ozuna, i Belladonna in Italia) e l'ultimo in ordine di tempo è lui, Morgan. NFT, come funziona? "E' l'esperimento degli esperimenti, il gioco dei giochi, la nuova epoca della musica. To play, jouer, suonare, giocare" recita la presentazione del progetto, aperto sul sito www.incryptoMorgan.com. "Chi si aggiudicherà l'opera, oltre a diventarne l'unico proprietario e titolare esclusivo, incontrerà Morgan di persona e riceverà dalle sue mani anche le stampe uniche e originali autografate con i testi del brano". Morgan si racconta su MOW magazine Premessa della premessa all'asta Il titolo dell'inedito, all'asta sulla piattaforma Opensea, è ...

