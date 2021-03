Maradona | il ricordo di Caniggia | il post su Instagram dell’ex Roma per commemorare Diego

(Di martedì 30 marzo 2021) NeldiJr: “Diventerò argentino in onore di mio padre. Adesso sogno di allenare”La purezza del gesto tecnico, la classe infinita del calciatore per eccellenza, il pallone incollato tra i piedi:Armando. Il venticinque novembre scorso la scomparsa del Pibe de Oro, un lutto accettato a fatica nel mondo del calcio e non solo. A distanza di diverso tempo però, continua il cordoglio per il giocatore che ha fatto innamorare intere generazioni di questo sport. Claudioha scelto disui propri momenti di gloria con la maglia dell'Albiceleste, vissuti insieme al compagno e amico.embedcontent src="" ...

Advertising

Mediagol : #Maradona, il ricordo di Caniggia: il post su Instagram dell'ex Roma per celebrare Diego - Rocha496 : @La7tv #Damilano sempre polemiche del cazzo. Quando è morto Maradona a Napoli è successo di tutto a livello di ASSE… - TizianoMulier10 : @FabrizioCossu Io, me lo ricordo Diego ma a fine carriera col Boca ed anche lí, faceva cose fuori dal mondo, ma non… - Cinoforever : @passione_inter Ricordo che Carezza è quello che diceva che Aršavin (russo) era un fuoriclasse e che Aguero era un… - 100x100Napoli : L'#Argentina #Under23 ricorda #Maradona. -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona ricordo

Mediagol.it

Una città in festa come Napoli quando ha vinto i suoi scudetti con Diego Armando. Per una sera la di solito compassata Brianza diventò come Fuorigrotta. Esattamente 30 anni ... Ildi ...L'Argentina ha sfruttato l'occasione dell'amichevole per osservare un minuto di silenzio neldei recentemente defunti Diego Armando, l'ex CT Alejandro Sabella e Leopoldo Luque, ...Eraldo Pecci ha ricordato la sua esperienza con Maradona: "I grandi come lui mancano. Punizione? Presa in giro prendersi meriti". Eraldo Pecci, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai ...Il Gruppo ha deciso in modo unanime di creare il Progetto Maradona con l'obiettivo di svolgere attività socialmente utili nel nome di Diego.