L’Isola dei Famosi | Elisa Isoardi in lacrime | il crollo | “Perdonami per quello che ho fatto”

Elisa Isoardi è una delle naufraghe dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi. I compagni d'avventura la reputano una leader imbattibile. Di recente, però, ha mostrato il suo lato più fragile. Ha versato lacrime e chiesto perdono a una persona molto importante nella sua vita. Ecco di chi si tratta. Elisa Isoardi – Solonotizie24Elisa in lacrime Fin dal primo giorno sull'Isola, Elisa Isoardi ha dimostrato di essere una persona pragmatica e predisposta ad affrontare le difficoltà della vita a stretto contatto con la natura. Tutti concordano nel dire che non impone mai le sue decisioni e non tende mai a prevalere sugli altri. Nessuno batte ciglio quando lei agisce perché lo fa per il ...

