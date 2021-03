Installare applicazioni IPA su iPhone da PC | senza Store

(Di martedì 30 marzo 2021) Pere giochi suo iPad da PC possiamo utilizzare iTunes, che permette di scaricarle e, automaticamente, installarle e aggiornarle. Con iTunes era anche possibile fare il backup delle, salvandole sul PC come file .ipa, in modo da poterle requando si voleva. Questa modalità di backup, comunque poco utilizzata perché le app si possono sempre scaricare dall'Applecontinuamente, è stata poi ritirata dalla Apple. Su tutti glie iPad con le ultime versioni di iOS, è diventato impossibile fare il backup dellesu PC e su Mac usando iTunes o qualsiasi altro programma. Questo significa che, teoricamente, sarebbe impossibileapp tramite i file .ipa, ...

Advertising

mooseekcom : MEmu, Emulatore Android per PC dedicato al divertimento e videogiochi MEmu (o MEmu Play) è un emulatore Android d… - danitrash77 : @vincycernic95 Io sto con l’iPhone ma si sta benissimo senza installare applicazioni che inquinano il cell -

Ultime Notizie dalla rete : Installare applicazioni

QN Motori

Facebook Watch su Smart TV Ora che abbiamo visto come collegare lo Smart TV a Internet, ...sulla voce relativa allo store (ovvero il negozio virtuale) dal quale scaricare le. A ......di vari elementi che sono stati mantenuti ancora fino ad oggi (come la barra delleo ... Come provare il nuovo easter egg senzaWindows 95 Per fortuna ad oggi è possibile eseguire ...La decisione della Commissione Ue di approvare i sistemi mild hybrid anche sulle vetture e i furgoni a gas è un ottimo segnale per contribuire al taglio della CO2, ma occorre riconoscere anche il cont ...Edge e Chrome mostreranno le web app con un'interfaccia simile a quella delle app native, grazie alla funzionalità Window Controls Overlay.