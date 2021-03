Famiglia, via libera definitivo all'assegno unico universale (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il ddl delega sull'assegno unico e universale per i figli. I voti favorevoli sono stati 227, gli astenuti 4 e nessuno contrario. Il provvedimento era stato già approvato dalla Camera e diventa così legge.La legge prevede un assegno fino a 250 euro al mese per ogni figlio fino a 21 anni di età. Le famiglie lo riceveranno dal 1° luglio 2021 con una maggiorazione per i figli disabili. L'importo massimo di 250 euro al mese, calcolato in base all'Isee, verrà diviso in parti uguali tra i genitori e andrà a sostituire tutte le attuali forme di sostegno riconosciute alla Famiglia, dai vari bonus alle detrazioni per figli. Sarà corrisposto a tutti, compresi incapienti, autonomi e partite Iva, finora escluse. Arriverà sotto forma di denaro o di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il ddl delega sull'per i figli. I voti favorevoli sono stati 227, gli astenuti 4 e nessuno contrario. Il provvedimento era stato già approvato dalla Camera e diventa così legge.La legge prevede unfino a 250 euro al mese per ogni figlio fino a 21 anni di età. Le famiglie lo riceveranno dal 1° luglio 2021 con una maggiorazione per i figli disabili. L'importo massimo di 250 euro al mese, calcolato in base all'Isee, verrà diviso in parti uguali tra i genitori e andrà a sostituire tutte le attuali forme di sostegno riconosciute alla, dai vari bonus alle detrazioni per figli. Sarà corrisposto a tutti, compresi incapienti, autonomi e partite Iva, finora escluse. Arriverà sotto forma di denaro o di ...

