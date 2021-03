Advertising

sportli26181512 : 'Fabian Ruiz? Il Napoli può scegliere di venderlo': L'ex azzurro Montefusco: 'Però è uno dei calciatori che ha più… - salvione : 'Fabian Ruiz? Il Napoli può scegliere di venderlo' - MondoNapoli : KKN - Fabian Ruiz può andare all'Atletico a fine stagione, ma servono 50 milioni. Su Hysaj e Maksimovic... -… - sportli26181512 : Fabian Ruiz allontana i rumors: 'Sono felice a Napoli e ho ancora due anni di contratto': Fabian Ruiz allontana i r… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Giordano: 'Insigne al Manchester City? Mi sembra ancora troppo presto, Aguero al Napoli? Guadagna troppo, Fab… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabian Ruiz

NAPOLI - "da vendere? Una scelta che può fare il Napoli ma è uno dei calciatori che ha più classe ed è portato alla regia". Lo ha dichiarato Vincenzo Montefusco, allenatore ed ex centrocampista del ...Commenta per primoallontana i rumors di mercato. Parlando in vista del prossimo impegno della Spagna con il Kosovo, il centrocampista ha commentato l'interesse delle big e nicchiato sulla trattativa per il ...Il giornalista Valter De Maggio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del mercato in uscita azzurro.Fabian Ruiz allontana i rumors di mercato. Parlando in vista del prossimo impegno della Spagna con il Kosovo, il centrocampista ha commentato l’interesse delle big e nicchiato sulla trattativa per il ...