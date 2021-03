Di Pietro: «Vaccini prima alle toghe? Un ricatto. La legge è uguale per tutti, anche per i magistrati» (Di martedì 30 marzo 2021) magistrati che attaccano altri magistrati. Avvocati contro. E anche l’ex pm Antonio Di Pietro si dissocia. Continua a far discutere il documento targato Anm sui Vaccini. E il suo dietrofront. Domenica l’Anm in una nota ha lamentato di non essere stata ritenuta un servizio essenziale al pari di altre categorie. Paventando un rallentamento delle attività giudiziarie. La nota ha provocato accese polemiche e subito dopo è arrivato il parziale passo indietro del presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia. «Nessuna minaccia di sospensione dell’attività giudiziaria – ha detto Santalucia a RaiNews 24 – l’Associazione non sospende nulla, non ne ha il potere, non ha mai pensato di farlo. Abbiamo rappresentato a chi ha compiti organizzativi di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 marzo 2021)che attaccano altri. Avvocati contro. El’ex pm Antonio Disi dissocia. Continua a far discutere il documento targato Anm sui. E il suo dietrofront. Domenica l’Anm in una nota ha lamentato di non essere stata ritenuta un servizio essenziale al pari di altre categorie. Paventando un rntamento delle attività giudiziarie. La nota ha provocato accese polemiche e subito dopo è arrivato il parziale passo indietro del presidente dell’Associazione nazionale, Giuseppe Santalucia. «Nessuna minaccia di sospensione dell’attività giudiziaria – ha detto Santalucia a RaiNews 24 – l’Associazione non sospende nulla, non ne ha il potere, non ha mai pensato di farlo. Abbiamo rappresentato a chi ha compiti organizzativi di ...

