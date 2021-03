Denise Pipitone è stata trovata? In Russia una ragazza cerca la sua vera madre. “Chi l’ha visto?” torna sul caso (Di martedì 30 marzo 2021) Il caso di Denise Pipitone, la dolce bambina scomparsa da Mazara del Vallo (in provincia di Trapani) quando aveva solo quattro anni, si è riaperto. La sua scomparsa è datata al primo settembre del 2004 eppure la sua famiglia non ha mai smesso di cercarla, così come gli italiani non l’hanno dimenticata. Denise stava giocando davanti casa, all’angolo tra via Castagnola e via La Bruna e poi, a casa, non è mai rientrata. Il caso si è riaperto: potrebbe trattarsi di una mera coincidenza oppure potrebbe essere la fine di una storia che dura ormai da 16 anni, ma in questi casi la speranza è sempre l’ultima a morire. Dalla Russia arriva una segnalazione: quella di una giovane donna che abita a Mosca. Ha la stessa età di Denise ed è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) Ildi, la dolce bambina scomparsa da Mazara del Vallo (in provincia di Trapani) quando aveva solo quattro anni, si è riaperto. La sua scomparsa è datata al primo settembre del 2004 eppure la sua famiglia non ha mai smesso dirla, così come gli italiani nonnno dimenticata.stava giocando davanti casa, all’angolo tra via Castagnola e via La Bruna e poi, a casa, non è mai rientrata. Ilsi è riaperto: potrebbe trattarsi di una mera coincidenza oppure potrebbe essere la fine di una storia che dura ormai da 16 anni, ma in questi casi la speranza è sempre l’ultima a morire. Dallaarriva una segnalazione: quella di una giovane donna che abita a Mosca. Ha la stessa età died è ...

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - Agenzia_Ansa : Denise Pipitone è in Russia? Sciarelli: 'Torniamo sul caso'. Domani a Chi l'ha visto la vicenda della bimba scompar… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - MiryanaBim : RT @teddybeatlesday: sto guardando la puntata di questo programma russo e non sto capendo nulla, ma comunque ritiro quello che ho detto, no… - Lilla36763781 : RT @rtl1025: ?? Denise Pipitone potrebbe essere viva, trovarsi in Russia e essere alla ricerca dei genitori #DenisePipitone #Russia https:… -