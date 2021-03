Covid: ordinanza gip, ‘numero pazienti positivi volutamente spalmati su più giorni’ (Di martedì 30 marzo 2021) Palermo, 30 mar. (Adnkronos) – Il numero dei pazienti positivi al Covid in un giorno, che era molto alto, “è stato volutamente spalmato su più giorni”. E’ quanto scrive il gip di Trapani nell’ordinanza di custodia cautelare a carico della dirigente della Regione Maria Letizia Di Liberti. “S desume dalle conversazioni del 3, 4 e 8 gennaio 2021 che i numeri relativi ai primi dell’anno sono stati volutamente ‘spalmati” su più giorni “, dice l gip. Che elenca una serie di intercettazioni: “”Ma in ogni caso più di 300 … io più di 300 non ne do oggi, e gli altri a poco a poco durante la settimana, perché gli ho detto questi sono i dati di tre giorni che non avete caricato, perché era chiuso Istituto Zooprofilattico, perché c’era”¦.. non avevano gli amministrativi dalla ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 30 marzo 2021) Palermo, 30 mar. (Adnkronos) – Il numero deialin un giorno, che era molto alto, “è statospalmato su più giorni”. E’ quanto scrive il gip di Trapani nell’di custodia cautelare a carico della dirigente della Regione Maria Letizia Di Liberti. “S desume dalle conversazioni del 3, 4 e 8 gennaio 2021 che i numeri relativi ai primi dell’anno sono stati” su più giorni “, dice l gip. Che elenca una serie di intercettazioni: “”Ma in ogni caso più di 300 … io più di 300 non ne do oggi, e gli altri a poco a poco durante la settimana, perché gli ho detto questi sono i dati di tre giorni che non avete caricato, perché era chiuso Istituto Zooprofilattico, perché c’era”¦.. non avevano gli amministrativi dalla ...

