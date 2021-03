Casu | ad Azione Frontale rispondiamo denunciando

(Di martedì 30 marzo 2021) Roma – “Il fascismo non e’ un sogno, e’ un crimine. Ai fascisti di, che hanno sporcato con i loro volantini le bacheche e le insegne della sede romana di Tor Bella Monaca e di altre sedi di Circoli Pd, risponderemo come semprealle autorita’ ognicontro la comunita’ delle democratiche e dei democratici e i valori della Costituzione”. Cosi’ in un comunicato il segretario del Pd romano Andrea. “Chi offende la storia antifascista della Capitale prendendo di mira i presidi democratici sul territorio non attacca solo il Pd ma le fondamenta della democrazia”, conclude

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Casu Azione

Corriere della Sera

L'attivismo del leader dinon sembra scalfire i dem : "Roma non ha bisogno di protagonismi ... Bruno Astorre, e del suo omologo romano, Andrea: "Sarebbe auspicabile che Calenda, anziché ...Noi, nel caso non si arrivi a un accordo con il Pd, correremo non con il simbolo dima con ...dall'incontro on line che ha messo insieme nelle ore scorse il Segretario del Pd di Roma Andrea...E' fissato per il prossimo mese di maggio in Corte di Cassazione il terzo grado di giudizio del processo per la morte di Gloria Pompili, la 23enne di ...Arrestato a Lisbona il boss della 'Ndrangheta Francesco Pelle. Cronaca - Nell’elenco dei 30 ricercati più pericolosi d’Italia, era latitante dal 2007 - Era ricoverato per il Covid ...