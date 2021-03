Caro bollette, da aprile scattano gli aumenti (Di martedì 30 marzo 2021) Come se non bastassero tutti i danni provocati dalla pessima gestione del governo, a partire dal primo di aprile graveranno sulle spalle degli italiani anche gli aumenti delle bollette. Secondo la revisione trimestrale per il mercato “tutelato”, effettuata dall’Autorità per l’Energia, Reti e Amiente (Arera), i rincari interesseranno sia la fornitura di elettricità che di gas. Gli aumenti previsti da Arera per il prossimo trimestre (che quindi si estenderanno fino almeno a giugno) raggiungeranno il 3,8% in più per la corrente elettrica e il 3,9% per il metano. (Continua dopo la foto) “Alla base degli aumenti c’è la risalita dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali”. Prezzi che nel corso del 2020 si erano calmierati anche per effetto della pandemia. “Era, infatti, calata la ... Leggi su ilparagone (Di martedì 30 marzo 2021) Come se non bastassero tutti i danni provocati dalla pessima gestione del governo, a partire dal primo digraveranno sulle spalle degli italiani anche glidelle. Secondo la revisione trimestrale per il mercato “tutelato”, effettuata dall’Autorità per l’Energia, Reti e Amiente (Arera), i rincari interesseranno sia la fornitura di elettricità che di gas. Gliprevisti da Arera per il prossimo trimestre (che quindi si estenderanno fino almeno a giugno) raggiungeranno il 3,8% in più per la corrente elettrica e il 3,9% per il metano. (Continua dopo la foto) “Alla base deglic’è la risalita dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali”. Prezzi che nel corso del 2020 si erano calmierati anche per effetto della pandemia. “Era, infatti, calata la ...

