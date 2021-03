Caccia ai mafiosi: chi è IMD, l'uomo che li ha catturati tutti meno uno (Di martedì 30 marzo 2021) La Caccia ai mafiosi non è mai finita. Ha cambiato forma e spesso faccia. Ma due cose restano vere: la prima è la latitanza, da 27 anni, di Matteo Messina Denaro. La seconda, l'istinto di Caccia di IMD, il poliziotto presente in tutte le 28 azioni della sezione Catturandi, gli sbirri di Palermo che hanno catturato i mafiosi latitanti, Brusca e Provenzano compresi. Oggi IMD, Premio Nazionale Paolo Borsellino nel 2010, presta servizio presso la sezione criminalità straniera della Mobile di Palermo. Questa intervista a GQ nasceva dopo la pubblicazione di uno dei suoi libri, La Catturandi. Da allora ne ha scritto un altro ancora, Mafia Nigeriana. Ma il suo racconto sulla Caccia ai mafiosi resta assolutamente attuale, da rileggere prima di ascoltare L'isola di Matteo, il podcast in 10 ... Leggi su gqitalia (Di martedì 30 marzo 2021) Laainon è mai finita. Ha cambiato forma e spesso faccia. Ma due cose restano vere: la prima è la latitanza, da 27 anni, di Matteo Messina Denaro. La seconda, l'istinto didi IMD, il poliziotto presente in tutte le 28 azioni della sezione Catturandi, gli sbirri di Palermo che hanno catturato ilatitanti, Brusca e Provenzano compresi. Oggi IMD, Premio Nazionale Paolo Borsellino nel 2010, presta servizio presso la sezione criminalità straniera della Mobile di Palermo. Questa intervista a GQ nasceva dopo la pubblicazione di uno dei suoi libri, La Catturandi. Da allora ne ha scritto un altro ancora, Mafia Nigeriana. Ma il suo racconto sullaairesta assolutamente attuale, da rileggere prima di ascoltare L'isola di Matteo, il podcast in 10 ...

