Assegno unico: quanto vale e a chi spetta? (Di martedì 30 marzo 2021) Assegno unico figli 2021? In queste ore dovrebbe arrivare il via libera all’Assegno unico e universale per i figli. La misura a sostegno delle famiglie, confermata dall’ultima legge di Bilancio, come ribadito nei giorni scorsi dal premier Mario Draghi, arriverà il primo luglio 2021 con un contributo fino a 250 euro. Ma a chi spetta? Leggi su periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021)figli 2021? In queste ore dovrebbe arrivare il via libera all’e universale per i figli. La misura a sostegno delle famiglie, confermata dall’ultima legge di Bilancio, come ribadito nei giorni scorsi dal premier Mario Draghi, arriverà il primo luglio 2021 con un contributo fino a 250 euro. Ma a chi

Advertising

matteorenzi : Vi aspetto intorno alle 18.40 per il mio intervento in diretta Twitter dal Senato in dichiarazione di voto sull'ass… - elenabonetti : L'assegno unico e universale è un risultato storico perché in Italia facciamo finalmente un primo passo per cambiar… - ItaliaViva : L'Assegno Unico e Universale è una delle proposte fondative di Italia Viva, lanciata dal palco della Leopolda10 dal… - Roky99760738 : RT @ItaliaViva: L'assegno unico e universale è il primo passo del Family Act, investimento a tutto campo sulla famiglia, sulle donne e sull… - figliodeifiori : RT @fforzano: Assegno unico Per M5S, è nato con il governo Conte ed è 'fino a' 250 € per figlio Per Italia Viva ed è opera della sola 'mi… -