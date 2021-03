Arriva lo stop per Uomini e Donne | il motivo della decisione di Mediaset

(Di martedì 30 marzo 2021) Brutta sorpresa nell’Uovo per gli appassionati di “”, il giorno di Pasquetta il popolare programma di Canale 5 subirà un brusco. Ildelleuna brutta sorpresa nell’Uovo per gli appassionati di “” il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Lunedì 4 aprile, giorno di Pasquetta la trasmissione non andrà in onda. L’ultimoal programma si è registrato appena lo scorso 18 marzo, in occasionegiornata in memoria delle vittimepandemia da coronavirus Covid-19, e a questo punto sta diventando una strana consuetudine. —>>> Ti potrebbe interessare anchee ...

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE Shopper: le imprese cercano un accordo su misura con l’ennesimo sindacato di comodo. Ma dal Tribunale di M… - franser_real : LA FRASE DEL GIORNO Shopper: le imprese cercano un accordo su misura con l’ennesimo sindacato di comodo. Ma dal Tr… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: LA FRASE Shopper: le imprese cercano un accordo su misura con l’ennesimo sindacato di comodo. Ma dal Tribunale di Mila… - aleLand03 : RT @fattoquotidiano: LA FRASE Shopper: le imprese cercano un accordo su misura con l’ennesimo sindacato di comodo. Ma dal Tribunale di Mila… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: LA FRASE Shopper: le imprese cercano un accordo su misura con l’ennesimo sindacato di comodo. Ma dal Tribunale di Mila… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva stop

Corriere della Sera

Fortnite ha smesso di funzionare. Stiano tranquilli però i tanti appassionati del battle royale, si tratta solo di unodettato dall'update 16.10 in arrivo a brevissimo, il principale dal rilascio della nuova stagione. Dalla patch sono previste correzioni a bug e glitch, oltre alla soluzione di problemi legati ...Viaggi all'estero covid e nuove procedure per l'arrivo e il rientro in Italia .l'ordinanza del ministro della Salute per disporre tamponi e un periodo dicon quarantena per chio rientra dai Paesi Ue. Secondo quanto si apprende da fonti del dicastero, infatti, " il ministro della Salute, Roberto Speranza , firmerà in mattinata un'ordinanza ...Viaggi all'estero covid e nuove procedure per l'arrivo e il rientro in Italia. Arriva l'ordinanza del ministro della Salute per disporre tamponi e un ...Mopar Insiders ha pubblicato nelle scorse ore alcune foto che confermano l’arrivo nelle concessionarie degli Stati ... Pentastar V6 da 3.6 litri abbinato alla tecnologia Engine Start Stop (ESS) con ...