Adriano Celentano, nuovo appello per Corona: "il vostro è accanimento" (Di martedì 30 marzo 2021) Il cantante italiano Adriano Celentano ha scritto la sua terza lettera a favore dell'ex fotografo dei Vip. Questa volta il Molleggiato ci va pesante contro i giudici. Un nuovo ed… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Corneli39391535 : @_guess_who___ @AmiciUfficiale La mia opinione è che non è troppo bravo cantante Sangiovanni, come ha cantato la ca… - JRQuintanilla2 : ??… 24.000 baci by Adriano Celentano - JRQuintanilla2 : Siiiiiiii… Azzurro by Adriano Celentano - Mattiabuonocore : Ma come si permette Adriano Celentano a rivolgersi così a dei giudici - AfKilroy65 : Adriano Celentano ha scritto la terza lettera, il Vaticano: 'siamo cauti' -