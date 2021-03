Voragine ospedale del Mare di Napoli, fu crollo colposo: 21 indagati tra manager pubblici e privati (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono ventuno gli indagati per il crollo del parcheggio dell?ospedale del Mare dello scorso otto gennaio. Sono stati destinatari di avvisi di garanzia, in vista del conferimento di incarico di... Leggi su ilmattino (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono ventuno gliper ildel parcheggio dell?deldello scorso otto gennaio. Sono stati destinatari di avvisi di garanzia, in vista del conferimento di incarico di...

Advertising

SkyTG24 : Napoli, voragine parcheggio ospedale: 21 indagati per crollo colposo - TeleCapriNews : Napoli, sono 21 tra tecnici e imprenditori, le persone indagate nell’inchiesta sulla voragine nel parcheggio dell’O… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Napoli, voragine parcheggio ospedale: 21 indagati per crollo colposo - fainformazione : A napoli 21 indagati tra tecnici e imprenditori per la voragine al parcheggio dell'ospedale. Ventuno person… - fainfocronaca : A napoli 21 indagati tra tecnici e imprenditori per la voragine al parcheggio dell'ospedale. Ventuno person… -