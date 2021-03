Voglia di tiara regale senza spendere una fortuna? Con le repliche si può

(Di lunedì 29 marzo 2021) Patte Rosebank sostiene che la sua sia la più grande collezione al mondo. Michael Blakley per mettere in piedi la sua ha speso finora ha speso più di 10mila dollari mentre lo youtuber Elliot Phillips le sfoggia sul suo seguitissimo canale Royal Reviewer. Ciò che accomuna i tre è la passione per le tiare indossate da regine, duchesse e aristocratiche nelle occasioni ufficiali, nelle cene di gala o nei più celebri royal wedding. Visto che con buona approssimazione il conto in banca non permette loro di ordinare un diadema da Garrard o da qualche altro prestigioso gioielliere già fornitore di sovrani, per soddisfare la loro brama hanno scovato sul web chi realizza repliche fedeli degli esemplari più illustri.

