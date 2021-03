Vaccini in Lombardia, Bertolaso: “Curcio e Figliuolo qui tra due giorni, non nasconderemo loro i nostri problemi” (Di lunedì 29 marzo 2021) “Si sta lavorando, stiamo lavorando insieme alle difficoltà che conoscete. Ho parlato tutti i giorni con il generale Figliuolo e il collega Fabrizio Curcio. Il 31 marzo saranno entrambi in Lombardia a vedere quello che stiamo facendo in Lombardia e faremo il punto delle situazione, senza nascondere i problemi che abbiamo avuto, che stiamo affrontando e risolvendo“. Così il commissario per la campagna vaccinale contro il Covid-19 in Lombardia, Guido Bertolaso, dopo l’inaugurazione del centro vaccinale massivo nell’ex tribunale di Crema. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) “Si sta lavorando, stiamo lavorando insieme alle difficoltà che conoscete. Ho parlato tutti icon il generalee il collega Fabrizio. Il 31 marzo saranno entrambi ina vedere quello che stiamo facendo ine faremo il punto delle situazione, senza nascondere iche abbiamo avuto, che stiamo affrontando e risolvendo“. Così il commissario per la campagna vaccinale contro il Covid-19 in, Guido, dopo l’inaugurazione del centro vaccinale massivo nell’ex tribunale di Crema. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

reportrai3 : Caos vaccini in Lombardia, chi sono i responsabili? Lo abbiamo provato a chiedere a Guido Bertolaso, consulente del… - Tg3web : Dopo il pasticcio delle convocazioni, la situazione vaccini in Lombardia è ancora critica. Un caso su tutti Verano… - DaniloToninelli : Dopo mesi di caos #vaccini in #Lombardia oggi Salvini e Fontana annunciano l'azzeramento dei vertici di Aria che lo… - Albe3110 : RT @Tg3web: Dopo il pasticcio delle convocazioni, la situazione vaccini in Lombardia è ancora critica. Un caso su tutti Verano Brianza, dov… - notte33 : RT @cardinale_anna: Penso agli operai nelle fabbriche, i magazzinieri, gli addetti ai supermercati che hanno continuato a lavorare in silen… -