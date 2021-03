Traffico Roma del 29-03-2021 ore 17:30 (Di lunedì 29 marzo 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati dalle redazione in studio Daniele guerrisi su via del Foro Italico momentaneamente chiusa la rampa di accesso da viale di Tor di Quinto verso lo stadio Olimpico per lavori urgenti sulla rete elettrica nel rione Prati sono iniziati oggi lavori di potatura su Viale delle Milizie chiuso tra via Silvio Pellico e viale Angelico In entrambe le direzioni di conseguenza la linea tram 19 limite le corse a Valle Giulia ed è sostituita da bus fino a piazza Risorgimento deviazione di percorso anche per altre 6 linee di bus i lavori termineranno il prossimo 3 aprile anche alla della Vittoria lavori di potatura in via Ciro Menotti chiusa fino al 2 di aprile tra via Giovanni Nicotera e Piazza dei Martiri di Belfiore Roma Est sulla Casilina unica segnalazione di Traffico Abbiamo rallentamenti all’altezza ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalle redazione in studio Daniele guerrisi su via del Foro Italico momentaneamente chiusa la rampa di accesso da viale di Tor di Quinto verso lo stadio Olimpico per lavori urgenti sulla rete elettrica nel rione Prati sono iniziati oggi lavori di potatura su Viale delle Milizie chiuso tra via Silvio Pellico e viale Angelico In entrambe le direzioni di conseguenza la linea tram 19 limite le corse a Valle Giulia ed è sostituita da bus fino a piazza Risorgimento deviazione di percorso anche per altre 6 linee di bus i lavori termineranno il prossimo 3 aprile anche alla della Vittoria lavori di potatura in via Ciro Menotti chiusa fino al 2 di aprile tra via Giovanni Nicotera e Piazza dei Martiri di BelfioreEst sulla Casilina unica segnalazione diAbbiamo rallentamenti all’altezza ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Pass Ztl a Roma: dati accessibili a chiunque. Il Garante Privacy sanziona Roma Capitale ...sanzionato il Comune di Roma e la società dei servizi per la mobilità per non aver adeguatamente protetto i dati dei cittadini ai quali era stato assegnato il permesso di accesso alle zone a traffico ...

Lidia Ravera: "Le donne della politica parlano la stessa lingua degli uomini" Ora che ne sarà di lui? Io vorrei tanto che Zingaretti diventasse Sindaco di Roma. Non capisco ... Il problema del traffico risolto dal Covid mi sembra drammatica come soluzione. Anche perché, prima o ...

Traffico Roma del 29-03-2021 ore 12:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Canale di Suez: disincagliata la portacontainer Ever Given L'annuncio in un tweet: "Il cargo è libero e in viaggio verso il Grande Lago Amaro". Aperta un'inchiesta: probabile errore umano ...

'Ndrangheta, arrestato latitante Biart ricercato dal 2014 Roma - E’ arrivato alle 10.20 di oggi all’aeroporto di Milano Malpensa da Santo Domingo, scortato dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, il latitante di ‘ndrangheta Marc Feren Cla ...

