Tommaso Zorzi condurrà un programma Mediaset | ecco di che si tratta

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 29 marzo 2021) «Ora mi tocca la gavetta e devo sporcarmi le mani, ma in futuro non penso che verrò etichettato per aver fatto il concorrente al Gf o l’opinionista all’Isola». Così in un’intervista concessa a “Libero Quotidiano”, che ha annunciato che a breve farà il suo esordio da conduttore. Di chesi? L’influencer non ha rivelato il titolo, ma ha confidato qualche indiscrezione sul suo prossimo progetto. «Sono come il nero, non passo mai di moda», ha detto lui. leggi anche l’articolo —> “Io sono Giorgia”,inventa il tormentone, Meloni: «Non ti ho mai inviato quel mazzo di fiori»GF trampolino di lancio:un, di che si ...