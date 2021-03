Statali | è allarme per le “pensioni di scorta” | «Il Tesoro non versa la quota aggiuntiva»

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il tipico paradosso della burocrazia italiana. Con carte che si accumulano nello stesso ministero in attesa che un direttore generale bussi al suo pari grado della porta accanto. Esattamente quel che sta accadendo al Mef con le cosiddettedidegli. Succede, infatti, che lo Stato da due anni nonlaai propri dipendenti che aderiscono al fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio. Una storia tormentata, sollevata qualche giorno fa dal sindacato autonomo Confintesa per bocca del suo segretario generale Claudia Ratti: «Lo Stato non paga poiché manca un decreto attuativo». A rompere il silenzio tombale che ne accoglie le parole è lo strepitio di Cgil, Cisl e Uil spiazzate dalla denuncia di Confintesa: «Sono falsità». La denuncia di ...

Ultime Notizie dalla rete : Statali allarme

ilGiornale.it

... della Corte Suprema e alcuni governatori. È stato creato, ed è incredibile che ci sia ... L'altro campanello diè arrivato dal mondo economico - finanziario . A metà marzo i presidenti ...Qualche giorno fa un sindacato autonomo, Confintesa, per mano del suo segretario generale della Funzione pubblica, Claudia Ratti, lancia un. Guardate, dice, che lo Stato non sta versando la ...Marcis (opposizione): «Se chiude, una sconfitta per tutti» L’assessora Vannozzi: «C’è un problema di punteggio» ...Negli ultimi due anni, gli statali iscritti alla previdenza complementare non hanno ricevuto l'1% di Tfr aggiuntivo: i soldi sarebbero fermi sul contro del Tesoro, apparentemente al lavoro per trovare ...