Renzi in Bahrain: “Miei viaggi legittimi, dichiarazione redditi è pubblica” (Di lunedì 29 marzo 2021) “I Miei viaggi sono legittimi, la mia dichiarazione dei redditi è pubblica, i Miei numerosi incarichi internazionali sono tutti rispettosi delle regole del nostro Paese”. Matteo Renzi, nella sua Enews, risponde così alle polemiche nate sui social per la sua presenza in Bahrain ieri, mentre gran parte di Italia è in zona rossa e alle prese con divieti e restrizioni. Il leader di Italia Viva è stato immortalato nel paddock dell’autodromo di Sakhir, dove è andato in scena il primo Gp del Mondiale di Formula 1. Già ieri, tramite il suo ufficio stampa, Renzi ha fatto sapere che “è abituato alle polemiche contro di lui ma che ha come sempre rispettato tutte le norme e martedì sarà in aula a fare il suo lavoro per intervenire ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) “Isono, la miadei, inumerosi incarichi internazionali sono tutti rispettosi delle regole del nostro Paese”. Matteo, nella sua Enews, risponde così alle polemiche nate sui social per la sua presenza inieri, mentre gran parte di Italia è in zona rossa e alle prese con divieti e restrizioni. Il leader di Italia Viva è stato immortalato nel paddock dell’autodromo di Sakhir, dove è andato in scena il primo Gp del Mondiale di Formula 1. Già ieri, tramite il suo ufficio stampa,ha fatto sapere che “è abituato alle polemiche contro di lui ma che ha come sempre rispettato tutte le norme e martedì sarà in aula a fare il suo lavoro per intervenire ...

Advertising

repubblica : ?? Formula Uno, Matteo Renzi tra i paddock del Gran Premio in Bahrain. Polemica social: 'Noi in zona rossa e lui a d… - rubio_chef : Comunque Renzi se non va in un Paese senza diritti umani non è contento: Israele, Arabia Saudita, Bahrain. La pross… - Agenzia_Ansa : Matteo Renzi nel paddock in Bahrain assiste al Gp di F1. Polemiche per lo scatto pubblicato da Jean Todt sui social… - frafuxa : RT @ottogattotto: Affannatevi inutilmente a offendere e denigrare, Renzi è entrato in modalità sticazzi. #Bahrain - mariano_perini : RT @ottogattotto: Affannatevi inutilmente a offendere e denigrare, Renzi è entrato in modalità sticazzi. #Bahrain -