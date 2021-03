Pd: Romano, ‘bene Letta su superamento logica ex’ (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “’Siamo tutti Democratici e Democratiche, chi è rimasto nel Pd lo ha fatto con convinzione: superiamo la logica degli ex’. Chiare, nette e pienamente condivisibili le parole di Enrico Letta: ora avanti su lotta alla pandemia, ripartenza economica e voto nelle città”. Lo scrive su Twitter il deputato Dem Andrea Romano, portavoce di ‘Base riformista’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “’Siamo tutti Democratici e Democratiche, chi è rimasto nel Pd lo ha fatto con convinzione: superiamo ladegli ex’. Chiare, nette e pienamente condivisibili le parole di Enrico: ora avanti su lotta alla pandemia, ripartenza economica e voto nelle città”. Lo scrive su Twitter il deputato Dem Andrea, portavoce di ‘Base riformista’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Pd: Romano, 'bene Letta su superamento logica ex'... - Nico01042014 : RT @elianto63: @GiovanniTizian @DomaniGiornale @Nellotro Già. Però per #Zingaretti è la #Raggi #M5S la 'pietra d'inciampo' a #Roma: visti i… - elianto63 : @GiovanniTizian @DomaniGiornale @Nellotro Già. Però per #Zingaretti è la #Raggi #M5S la 'pietra d'inciampo' a #Roma… - Lorenzo01427474 : @Max_Racing_Team @RomanoFenati @maxbiaggi @Hqv_Motorcycles @Sterilgarda @rtl1025 @alpinestars @MotoGP @myAkrapovic… - Giobbistic : Quando i tifosi di rossi attaccavano in continuazione Biaggi andava bene, nessun giornalista prese le difese del pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Romano ‘bene Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche