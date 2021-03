LIVE Musetti-Cilic 3-6 4-6 | Masters1000 Miami in DIRETTA | l’azzurro lotta ma il croato è in forma! Il #45 al mondo vola al quarto turno

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.31 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 18.30 Lorenzoesce di scena al terzodeldi2021 perdendo per 6-3 6-4 contro Marin. Il tennista azzurro non gioca al meglio delle sue potenzialità, sia per nervosismo sia per il momento di forma delche gioca sempre con accelerazioni in serie e profonde. Il campione Slam 2014agli ottavi di finale contro uno tra Marton Facsovics e Andrej Rublev dopo essersi aggiudicato il primo confronto con. Ilsi avvicina alla top40 mentre il carrarese dovrebbe essere in top90. FINE SECONDO SET 4-6 GAME SET AND MATCH MARIN! 40-15 ...