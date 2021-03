La nave di Suez è quasi libera. Ma ora ci vuole Madre Natura (Di lunedì 29 marzo 2021) La portacontainer Ever Given che blocca il Canale di Suez dalla scorsa settimana sta per essere rimessa a galla, ma il successo dipenderà dalla marea di questa mattina, si legge sulla pagina Facebook della “Suez Canal Authority”, che parla di un’operazione conclusa all’80%. Shoei Kisen Kaisha, la compagnia giapponese proprietaria della nave, ha detto che il disincaglio era “vicino” dopo che la squadra di intervento è riuscita a spostare l’angolo della nave. La marea più alta (fino a 2 metri) prevista da qui alle due di pomeriggio (ora locale) potrebbe sbloccare la situazione, consentendo alla nave di essere completamente liberata e di riportare l’angolo sulla sua rotta originale. La notizia ha fatto scendere i prezzi del petrolio, con il WTI in calo del 2,2% a $ 59,66 al barile e ... Leggi su formiche (Di lunedì 29 marzo 2021) La portacontainer Ever Given che blocca il Canale didalla scorsa settimana sta per essere rimessa a galla, ma il successo dipenderà dalla marea di questa mattina, si legge sulla pagina Facebook della “Canal Authority”, che parla di un’operazione conclusa all’80%. Shoei Kisen Kaisha, la compagnia giapponese proprietaria della, ha detto che il disincaglio era “vicino” dopo che la squadra di intervento è riuscita a spostare l’angolo della. La marea più alta (fino a 2 metri) prevista da qui alle due di pomeriggio (ora locale) potrebbe sbloccare la situazione, consentendo alladi essere completamenteta e di riportare l’angolo sulla sua rotta originale. La notizia ha fatto scendere i prezzi del petrolio, con il WTI in calo del 2,2% a $ 59,66 al barile e ...

