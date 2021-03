Il sindaco di Corleone: “Essere definito furbetto del vaccino mi fa un male grande”. Botta e risposta con Vauro (Di lunedì 29 marzo 2021) Tensione a fior di pelle a ‘Non è L’arena’ fra il sindaco di Corleone e Vauro Senesi. L’accusa del vignettista: “Avete sempre fatto quel c***o che vi pare”. Grandi polemiche durante la trasmissione ‘Non è L’arena ‘, condotta da Giletti su La7. Gli animi si sono scaldati dopo le parole di Nicolò Nicolosi, sindaco di Corleone L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 29 marzo 2021) Tensione a fior di pelle a ‘Non è L’arena’ fra ildiSenesi. L’accusa del vignettista: “Avete sempre fatto quel c***o che vi pare”. Grandi polemiche durante la trasmissione ‘Non è L’arena ‘, condotta da Giletti su La7. Gli animi si sono scaldati dopo le parole di Nicolò Nicolosi,diL'articolo NewNotizie.it.

