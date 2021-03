Il coming out di Vera Gemma: “Innamorata follemente di una donna” (Di lunedì 29 marzo 2021) L’attrice Vera Gemma, al momento naufraga sull’Isola dei Famosi, è riuscita ancora una volta a lasciare tutti senza parole L’attrice Vera Gemma, figlia di Giuliano Gemma, è sempre stata una donna fuori dagli schemi. Consapevole della propria bellezza e volendo vivere appieno tutte le emozioni che la vita le mette davanti, la naufraga non si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 29 marzo 2021) L’attrice, al momento naufraga sull’Isola dei Famosi, è riuscita ancora una volta a lasciare tutti senza parole L’attrice, figlia di Giuliano, è sempre stata unafuori dagli schemi. Consapevole della propria bellezza e volendo vivere appieno tutte le emozioni che la vita le mette davanti, la naufraga non si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

miserablelemon : SOS HO PRATICAMENTE APPENA FATTO COMING OUT CON UNA RAGAZZA DEL CORO - Sxturn0x : @DHaugelo @diegovskij @Cristoincroce1 si che lo è, già ti ho detto che il tasso dei suicidi per transfobia e disfor… - SATlSFACTI0N : candeline per il coming out forse più complicato fatto fino ad ora - infoitcultura : Isola dei Famosi, il figlio di Paul Gascoigne racconta la reazione di Gazza al suo Coming Out - infoitcultura : Gascoigne, il figlio Regan: 'Coming out e confessione a mio padre? Vi dico tutto' -