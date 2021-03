Ginnastica, Serie A: Lara Mori e un corpo libero da “Queen”. L’azzurra convince e insegue il pass olimpico – VIDEO (Di lunedì 29 marzo 2021) Lara Mori si è distinta in occasione della seconda tappa della Serie A 2021 di Ginnastica artistica, andata in scena sabato pomeriggio al PalaEstra di Siena. La toscana ha offerto una prestazione convincente al corpo libero, piacendo come sempre per la sua qualità ginnica e per l’espressività che è solita portare in pedana. La scelta della musica si è rivelata azzeccata: un medley dei Queen ha sempre quella forza di impatto gradita al pubblico (purtroppo assente, ma ormai ci siamo abituati) e che dà quel quid in più anche in ottica di valutazione. La 22enne ha dimostrato di avere certe note nelle sue corde e ha saputo ben interpretare la parte nei novanta secondi a disposizione. Un minuto e mezzo caratterizzato da quattro linee acrobatiche di ottima ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021)si è distinta in occasione della seconda tappa dellaA 2021 diartistica, andata in scena sabato pomeriggio al PalaEstra di Siena. La toscana ha offerto una prestazionente al, piacendo come sempre per la sua qualità ginnica e per l’espressività che è solita portare in pedana. La scelta della musica si è rivelata azzeccata: un medley deiha sempre quella forza di impatto gradita al pubblico (purtroppo assente, ma ormai ci siamo abituati) e che dà quel quid in più anche in ottica di valutazione. La 22enne ha dimostrato di avere certe note nelle sue corde e ha saputo ben interpretare la parte nei novanta secondi a disposizione. Un minuto e mezzo caratterizzato da quattro linee acrobatiche di ottima ...

