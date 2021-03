Covid, numeri in crescita a San Giorgio del Sannio: il dato aggiornato (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 69 le persone attualmente positive al Covid a San Giorgio del Sannio. E’ il dato pubblicato dal Comune sulla propria pagina facebook. numeri in crescita, dunque, in uno dei più popolosi tra i centri del Sannio: sette giorni fa i positivi erano 49, venti in meno. Bisogna anche tener conto, però, che nella settimana appena trascorsa l’Asl ha accertato la guarigione di 11 sangiorgesi (per un totale dei guariti che passa da 163 a 174). Ecco il dato aggiornato in base alle comunicazioni ufficiali fornite dal dipartimento di prevenzione dell’Asl di Benevento: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 69 le persone attualmente positive ala Sandel. E’ ilpubblicato dal Comune sulla propria pagina facebook.in, dunque, in uno dei più popolosi tra i centri del: sette giorni fa i positivi erano 49, venti in meno. Bisogna anche tener conto, però, che nella settimana appena trascorsa l’Asl ha accertato la guarigione di 11 sangiorgesi (per un totale dei guariti che passa da 163 a 174). Ecco ilin base alle comunicazioni ufficiali fornite dal dipartimento di prevenzione dell’Asl di Benevento: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

