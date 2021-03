Canale Suez, la nave Ever Given ha iniziato a muoversi: riapertura più vicina (Di lunedì 29 marzo 2021) La notizia diffusa prima da i siti di osservazione del traffico marittimo. L'armatore: «spostata, ma non galleggia ancora». Durante la notte il lavoro dei rimorchiatori Leggi su corriere (Di lunedì 29 marzo 2021) La notizia diffusa prima da i siti di osservazione del traffico marittimo. L'armatore: «spostata, ma non galleggia ancora». Durante la notte il lavoro dei rimorchiatori

CottarelliCPI : Secondo QAnon la nave che blocca il canale di Suez trasportava schiavi per ordine di #Hillary Clinton. La tragedia… - alessioviola : Situazione sentimentale: canale di Suez. - ilpost : La nave Ever Given non è più incagliata - mani72012 : @Se23rex Cmq quegli stabili da 40 piani non dovrebbero passare dal Canale di Suez. Non è stato concepito per quei m… - Pierpi20 : #Suez Ma anche il canale di Suez lo sta gestendo la Regione Lombardia? -