Borse in altalena | sale l' Asia | stabile l' Europa Greggio in calo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Borse altalena

IL GIORNO

Su l'Asia, stabile l'Europa. Mercati inoggi . Quelli asiatici sono in rialzo in avvio di giornata, in prosecuzione dell'andamento ... E' previsto invece un avvio in flessione per le...I listini europei chiudono in rialzo l'ultima seduta di una settimana in, spinti dal rimbalzo del petrolio e dal ritrovato ottimismo nella ripresa economica. L'indice Ifo che misura la fiducia delle imprese tedesche è salito a marzo, oltre le attese, a 96,6 punti.Occhi puntati sul piano Biden per la ricostruzione, mentre il petrolio beneficia delle notizie positive in arrivo da Suez ...Le serie TV piacciono a tutti. C’è chi ama quelle corte ma intense, per poterle vedere tutte in una sera, come queste tre miniserie TV da vedere tutte ...