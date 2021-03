Ancona, padre spara al figlio di 27 anni dopo una lite e lo uccide (Di lunedì 29 marzo 2021) commenta Un 73enne ha sparato al figlio di 27 anni, uccidendolo, al culmine di una lite avvenuta in una casa isolata alla periferia di Senigallia (Ancona). Pur gravemente ferito, il ragazzo è riuscito ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 29 marzo 2021) commenta Un 73enne hato aldi 27ndolo, al culmine di unaavvenuta in una casa isolata alla periferia di Senigallia (). Pur gravemente ferito, il ragazzo è riuscito ...

Advertising

lucianonobili : La carezza dell’infermiera dell’ospedale di Ancona al piccolo Matteo, di appena sette mesi, positivo al #Covid, ric… - TgrMarche : RT @TgrRai: Padre spara al figlio 27enne e lo uccide. L’omicidio è avvenuto durante una lite in un’abitazione di Senigallia, Ancona. La vit… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ancona, padre spara al figlio di 27 anni dopo una lite e lo uccide #ancona - LenaPoros : RT @TgrRai: Padre spara al figlio 27enne e lo uccide. L’omicidio è avvenuto durante una lite in un’abitazione di Senigallia, Ancona. La vit… - fr4nc15_93 : 'Bisogna permettere l'acquisto di armi in Italia' - La lega. -