Settimana di caldo ma a Pasqua si cambia | ecco dove

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 28 marzo 2021) Bel tempo e temperature in aumento già da oggi 28 marzo con l’anticiclone africano che comincerà a muoversi verso l’Italia. Inizierà così un periodo mite e asciutto che non durerà però a lungo, perché tutto cambierà proprio in prossimità di. Il team de iLMeteo.it avvisa che nellasanta e almeno fino a venerdì 2 aprile l’anticiclone africano (prima comparsa della stagione) surriscalderà il clima portando le temperature a superare la media del periodo di quasi 10°C. I valori massimi potranno così raggiungere 24-26°C su molte regioni, come ad esempio in Toscana, Emilia, Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige e Sardegna. Avremo un clima da tarda primavera più che da inizio stagione. Are drasticamente questa situazione ci penserà però l’arrivo di aria fredda direttamente dal Polo Nord: dalla vigilia di ...