Scuola in Presenza: i salernitani bussano a Palazzo Santa Lucia (Di lunedì 29 marzo 2021) di Davide Gatto E’ stata una manifestazione in piena regola, la prima affollata in tempi di Covid. Sembra paradossale raccontare che la sede della regione Campania è stata presidiata da gruppi di genitori provenienti da ogni dove per chiedere le riapertura della Scuola in Campania. Armati di campanellini, sonagli e accompagnati dai loro figli, i genitori campani hanno pacificamente protestato davanti la sede del Presidente Vincenzo De Luca. Persino la voce di una riapertura di elementari e prime medie dopo Pasqua non ha fermato questa fiumana di accaniti sostenitori che chiedono, pretendono, il ritorno a Scuola. In questa strana, forse unica giornata, in tempi di Covid, non si sono sottratti i genitori salernitani. Da Agropoli a Pontecagnano, da Battipaglia ad Angri, da Scafati fino ad arrivare ai salernitani, ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 29 marzo 2021) di Davide Gatto E’ stata una manifestazione in piena regola, la prima affollata in tempi di Covid. Sembra paradossale raccontare che la sede della regione Campania è stata presidiata da gruppi di genitori provenienti da ogni dove per chiedere le riapertura dellain Campania. Armati di campanellini, sonagli e accompagnati dai loro figli, i genitori campani hanno pacificamente protestato davanti la sede del Presidente Vincenzo De Luca. Persino la voce di una riapertura di elementari e prime medie dopo Pasqua non ha fermato questa fiumana di accaniti sostenitori che chiedono, pretendono, il ritorno a. In questa strana, forse unica giornata, in tempi di Covid, non si sono sottratti i genitori. Da Agropoli a Pontecagnano, da Battipaglia ad Angri, da Scafati fino ad arrivare ai, ...

