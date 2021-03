Rivoluzione Google | addio chiavi della macchina | basta un dispositivo Android

Leggi su quifinanza

(Di domenica 28 marzo 2021)ha presentato la suaReady SE Alliance, ovvero l’alleanza tra il colosso digitale e i produttori di Secure Elements, chip di alta sicurezza, molto simili a quelli utilizzati per le carte di credito, applicati a smartphone e tablet per immagazzinare dati particolarmente sensibili o di pagamento che non possono essere letti o copiati dal sistema operativo o da app senza permessi speciali, come alcuni portafogli virtuali. L’ambizioso progetto farà diventare i telefoni ancora più indispensabili nelle nostre vite, digitalizzando documenti di identità certificati o addirittura permettendoci di aprire la porta di casa senzafisiche. La tecnologia, si sa, continua a stupirci con innovazioni che non reputavamo possibili fino a pochi anni fa. Quelle che oggi appaiono creazioni tratte da serie tv di fantascienza come Black ...