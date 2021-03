Morti nel Napoletano, nessun immagine del momento dell’incidente. Indagato sotto choc (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – nessuna telecamera di video-sorveglianza, in particolare di privati, ha ripreso il momento dell’impatto letale tra la Smart presumibilmente condotta dal 26enne Giuseppe Greco, e lo scooter Tmax con a bordo i due pregiudicati originari di Sant’Antimo (Napoli) Ciro Chirollo, di 30 anni, e Domenico Romano, di 40, deceduti in seguito all’incidente. E’ quanto emerge dagli accertamenti realizzati dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, su quanto accaduto due sere fa a Marano (Napoli), in Via Antica Consolare Campana; Greco è Indagato per omicidio volontario perché gli inquirenti, anche dall’analisi dello stato dei luoghi, ritengono più probabile l’ipotesi che sia stato Greco a speronare Chirollo e Romano dopo essere stato da loro rapinato del costoso rolex che indossava al polso destro. I ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli –a telecamera di video-sorveglianza, in particolare di privati, ha ripreso ildell’impatto letale tra la Smart presumibilmente condotta dal 26enne Giuseppe Greco, e lo scooter Tmax con a bordo i due pregiudicati originari di Sant’Antimo (Napoli) Ciro Chirollo, di 30 anni, e Domenico Romano, di 40, deceduti in seguito all’incidente. E’ quanto emerge dagli accertamenti realizzati dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, su quanto accaduto due sere fa a Marano (Napoli), in Via Antica Consolare Campana; Greco èper omicidio volontario perché gli inquirenti, anche dall’analisi dello stato dei luoghi, ritengono più probabile l’ipotesi che sia stato Greco a speronare Chirollo e Romano dopo essere stato da loro rapinato del costoso rolex che indossava al polso destro. I ...

