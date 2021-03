Materia Prima – Latina (Di lunedì 29 marzo 2021) Materia Prima Via Sardegna, 8 – 04014 Pontinia – Latina Tel. 0773/86391 Sito Internet: www.MateriaPrimapontinia.it Tipologia: creativa Prezzi: piatti 17/22€, menù degustazione 45/70€ Giorno di chiusura: Lunedì. A pranzo tranne Sabato e Domenica OFFERTAIn costante crescita questa “osteria contemporanea” che si sta imponendo, col suo modo discreto ma deciso, tra le migliori realtà della regione. Ne ha merito tanto lo chef, che al talento nelle preparazioni unisce la capacità di scegliere ed esaltare le migliori materie prime del territorio e lo studio costante sull’equilibrio tra i sapori, quanto lo staff di sala genuinamente cortese ed interessato a rendere l’esperienza del cliente la migliore possibile. Filo conduttore della nostra cena l’uso sapiente di erbe fresche, frutta e verdura di stagione, con ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021)Via Sardegna, 8 – 04014 Pontinia –Tel. 0773/86391 Sito Internet: www.pontinia.it Tipologia: creativa Prezzi: piatti 17/22€, menù degustazione 45/70€ Giorno di chiusura: Lunedì. A pranzo tranne Sabato e Domenica OFFERTAIn costante crescita questa “osteria contemporanea” che si sta imponendo, col suo modo discreto ma deciso, tra le migliori realtà della regione. Ne ha merito tanto lo chef, che al talento nelle preparazioni unisce la capacità di scegliere ed esaltare le migliori materie prime del territorio e lo studio costante sull’equilibrio tra i sapori, quanto lo staff di sala genuinamente cortese ed interessato a rendere l’esperienza del cliente la migliore possibile. Filo conduttore della nostra cena l’uso sapiente di erbe fresche, frutta e verdura di stagione, con ...

Advertising

SecolodItalia1 : Materia Prima – Latina - admalaone : @photosandrea Sì, l’utilizzo della materia prima grezza effettivamente. - pierluigidif : @pinto1_1899 Io in chiusa con Orange Is The New Black. L'avevo sottovalutata, parecchio imprevedibile....(e parecchia 'materia prima' ??) - vale_enne : @letizietto61 È che mi manca la materia prima ???? - justlikelizzie : @tinyvxlma No perché le dimentico/mi confondo. Durante il periodo delle lezioni faccio i riassunti e poi due/tre se… -