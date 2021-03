L'ultimo Totti non dribbla l'effetto parodia - (Di domenica 28 marzo 2021) Luca Beatrice Le biografie dei grandi personaggi sono sempre un terreno minato, sia che si lavori sulla verosimiglianza più fedele all'originale, sia che se ne cerchi un'interpretazione che, inevitabilmente, provoca una distanza. In entrambi i casi però è in agguato il rischio effetto parodia se non addirittura quello dell'imitazione alla Crozza: quando succede non si può fare a meno di ridere anche se non era quella l'intenzione degli autori. In effetti Speravo de morì prima, miniserie Sky in sei puntate, si confronta e scontra con il recente bellissimo docufilm di Alex Infascelli dedicato a Francesco Totti. Lì l'agiografia del capitano giallorosso attraversava la sua intera carriera, dagli esordi al ritiro, mentre qui la vicenda si concentra sugli ultimi anni, quando il campione quarantenne matura l'inevitabile addio ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 marzo 2021) Luca Beatrice Le biografie dei grandi personaggi sono sempre un terreno minato, sia che si lavori sulla verosimiglianza più fedele all'originale, sia che se ne cerchi un'interpretazione che, inevitabilmente, provoca una distanza. In entrambi i casi però è in agguato il rischiose non addirittura quello dell'imitazione alla Crozza: quando succede non si può fare a meno di ridere anche se non era quella l'intenzione degli autori. In effetti Speravo de morì prima, miniserie Sky in sei puntate, si confronta e scontra con il recente bellissimo docufilm di Alex Infascelli dedicato a Francesco. Lì l'agiografia del capitano giallorosso attraversava la sua intera carriera, dagli esordi al ritiro, mentre qui la vicenda si concentra sugli ultimi anni, quando il campione quarantenne matura l'inevitabile addio ...

