La città del futuro investe sul fiume (Di domenica 28 marzo 2021) di Manuela Marziani Riattivare il lungo fiume attraverso una valorizzazione selettiva del patrimonio storico, aumentare l'attrattività turistica della città e incentivare competenze professionali per ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 28 marzo 2021) di Manuela Marziani Riattivare il lungoattraverso una valorizzazione selettiva del patrimonio storico, aumentare l'attrattività turistica dellae incentivare competenze professionali per ...

vaticannews_it : #27marzo #PapaFrancesco ha partecipato all’apertura dell’Anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del… - tocciw : Negli ultimi due anni il Ministero dei Trasporti ha chiesto alle città progetti da finanziare. Il Comune di Roma a… - RaiTre : Come cambiò la Città Eterna, come venne rivoluzionato l'impero, la sua struttura, la sua vita quotidiana, con l'arr… - BiondaBipolare : RT @Sfigatto: IL MONTE OLIMPO DI ROMA. BENVENUTI NELLA CITTÀ PIÙ BELLA DEL MONDO #CITTASEGRETE - austin_sam001 : RT @MarinaMasala1: «A Firenze, la città di Botticelli, Donatello, Machiavelli e Dante, abbiamo aperto Palazzo Strozzi per voi... abbiamo an… -

Ultime Notizie dalla rete : città del Myanmar, strage infinita Cento morti in un giorno e proiettili contro i bimbi Le forze di sicurezza hanno ucciso più di 100 persone in diverse città del Paese. Il massacro è avvenuto a Yangon, Mandalay, Sagaing, Lashio, Bago e in altre località. Tra le vittime ci sarebbero ...

Birmania: manifestanti scendono di nuovo in strada Nuove manifestazioni di protesta si stanno svolgendo in diverse città della Birmania all'indomani della giornata di repressione più sanguinosa dal colpo di stato del 1 febbraio, con almeno 90 morti, tra cui diversi bambini. Unanime la condanna della comunità ...

Nell'anno del Covid 384mila residenti in meno: sparita una città come Firenze