Indonesia, 2 kamikaze si fanno esplodere in una chiesa cattolica (Di domenica 28 marzo 2021) Due kamikaze si sono fatti esplodere fuori dalla cattedrale cattolica di Makassar, in Indonesia, durante la messa per la domenica delle Palme. Almeno nove persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale. I due attentatori sono arrivati a bordo di una moto e si sono fatti saltare fuori dal cancello principale. “Volevano entrare nel complesso della chiesa”, ha spiegato il portavoce della polizia Argo Yuwono. I due attentatori sono morti nell’esplosione e la moto è stata distrutta. “Stiamo raccogliendo resti umani per poter identificare il sesso dei kamikaze”, ha spiegato la polizia. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021) Duesi sono fattifuori dalla cattedraledi Makassar, in, durante la messa per la domenica delle Palme. Almeno nove persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale. I due attentatori sono arrivati a bordo di una moto e si sono fatti saltare fuori dal cancello principale. “Volevano entrare nel complesso della”, ha spiegato il portavoce della polizia Argo Yuwono. I due attentatori sono morti nell’esplosione e la moto è stata distrutta. “Stiamo raccogliendo resti umani per poter identificare il sesso dei”, ha spiegato la polizia.

