Gianroberto Casaleggio: gli UFO ed intranet (Di domenica 28 marzo 2021) Con questa rubrica ogni settimana vogliamo regalarvi un estratto degli scritti di Gianroberto Casaleggio. Per ricordare parte di quel pensiero, di quelle idee che lo hanno portato a fondare il MoVimento 5 Stelle e il suo cuore pulsante: il Progetto Rousseau. Di seguito “Gli UFO ed intranet” tratto dal suo libro “Veni, vidi, web” pubblicato nel 2015. Il 24 giugno del 1947, alle tre del pomeriggio, il pilota civile statunitense Kenneth Arnold si trovava in volo a circa 9000 piedi vicino al monte Rainier nello stato di Washington. Un bagliore attirò la sua attenzione e vide nove oggetti volanti diretti verso sud. La loro forma era simile a dischi sottili e si muovevano a balzi, come sassi lanciati sull’acqua. La loro dimensione era comparabile a quella di un DC-4 e volavano a circa 1500 miglia l’ora. In seguito Kenneth usò il termine ... Leggi su ilblogdellestelle (Di domenica 28 marzo 2021) Con questa rubrica ogni settimana vogliamo regalarvi un estratto degli scritti di. Per ricordare parte di quel pensiero, di quelle idee che lo hanno portato a fondare il MoVimento 5 Stelle e il suo cuore pulsante: il Progetto Rousseau. Di seguito “Gli UFO ed” tratto dal suo libro “Veni, vidi, web” pubblicato nel 2015. Il 24 giugno del 1947, alle tre del pomeriggio, il pilota civile statunitense Kenneth Arnold si trovava in volo a circa 9000 piedi vicino al monte Rainier nello stato di Washington. Un bagliore attirò la sua attenzione e vide nove oggetti volanti diretti verso sud. La loro forma era simile a dischi sottili e si muovevano a balzi, come sassi lanciati sull’acqua. La loro dimensione era comparabile a quella di un DC-4 e volavano a circa 1500 miglia l’ora. In seguito Kenneth usò il termine ...

PieroDePalma4 : RT @carlakak: GLI INFAMI... G.Brescia (M5S): 'Il M5S non può farsi bloccare da Casaleggio, cioè da un privato' Qualcuno spieghi a quest'in… - Samuel_5Stelle : RT @carlakak: GLI INFAMI... G.Brescia (M5S): 'Il M5S non può farsi bloccare da Casaleggio, cioè da un privato' Qualcuno spieghi a quest'in… - sabrina07062011 : RT @carlakak: GLI INFAMI... G.Brescia (M5S): 'Il M5S non può farsi bloccare da Casaleggio, cioè da un privato' Qualcuno spieghi a quest'in… - PiazzapulitaLA7 : Rousseau è la casa dove è nato e cresciuto il Movimento 5 Stelle. Ma come funziona la piattaforma fondata da Gianro… - Carmensic : RT @carlakak: GLI INFAMI... G.Brescia (M5S): 'Il M5S non può farsi bloccare da Casaleggio, cioè da un privato' Qualcuno spieghi a quest'in… -