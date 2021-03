Gemma Galgani è uscita nuovamente con Nicola Vivarelli: anticipazioni di Uomini e Donne (Di lunedì 29 marzo 2021) Gemma Galgani protagonista anche della puntata di Uomini e Donne che è stata registrata ieri. La dama torinese è uscita nuovamente con il suo “ex”, Nicola Vivarelli. L’ufficiale della marina mercantile ha chiarito che il pomeriggio passato con Gems era in amicizia. I due infatti si sono rivisti per chiarire alcune cose del loro passato rimaste in sospeso, tra incomprensioni e discussioni irrisolte. “Gemma Galgani è uscita con Nicola Vivarelli. I due sottolineano subito di essersi visti per chiarire tutto ciò che era rimasto irrisolto tra di loro prima che lui partisse. La torinese ha provato forti emozioni rivedendolo e passando un po’ di tempo con lui in nome dei ... Leggi su biccy (Di lunedì 29 marzo 2021)protagonista anche della puntata diche è stata registrata ieri. La dama torinese ècon il suo “ex”,. L’ufficiale della marina mercantile ha chiarito che il pomeriggio passato con Gems era in amicizia. I due infatti si sono rivisti per chiarire alcune cose del loro passato rimaste in sospeso, tra incomprensioni e discussioni irrisolte. “con. I due sottolineano subito di essersi visti per chiarire tutto ciò che era rimasto irrisolto tra di loro prima che lui partisse. La torinese ha provato forti emozioni rivedendolo e passando un po’ di tempo con lui in nome dei ...

Advertising

StraNotizie : Gemma Galgani è uscita nuovamente con Nicola Vivarelli: anticipazioni di Uomini e Donne - _che_fatica : Tommaso in modalità stalker nel tzvip come una Gemma Galgani qualsiasi - ST0PLINE : @blossomjiaer me lo immagino a piangere come gemma galgani ?? also they're both capricorns - ST0PLINE : @blossomjiaer ESATTO ?????? UN GEMMA GALGANI VERSIONE TASCABILE ?????? - VicolodelleNews : Anticipazioni #UominieDonne registrato domenica 28/03/21: la disperazione di Gemma Galgani, l’indignazione di Carol… -