F1, Christian Horner: "Fa male perdere così. Nel regolamento non dovrebbero esserci zone grigie"

Christian Horner ha buoni motivi per masticare amaro dopo il Gran Premio del Bahrain. La Red Bull aveva tutte le carte in regola per vincere, ma si è dovuta accontentare del secondo posto di Max Verstappen e del quinto di Sergio Perez, costretto a partire dai box a causa di un problema elettrico sulla sua monoposto durante il giro di ricognizione. Sono tanti i motivi di rammarico, soprattutto in merito all'olandese, che dopo essere scattato dalla pole position ha subito l'undercut da Lewis Hamilton nelle fasi iniziali del GP, trovandosi perennemente a rincorrere sia virtualmente che fisicamente. Riuscito a scavalcare il britannico a tre tornate dal termine, è stato costretto a cedere la posizione per aver superato i track limits alla curva 4, senza poi poter portare un altro attacco. Proprio sulla questione dei track limits si focalizzano le ...

