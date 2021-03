Ermal Meta, la lettera al concorrente di amici commuove: fan in lacrime (Di domenica 28 marzo 2021) Ermal Meta ha pubblicato una lettera sul suo profilo Facebook ufficiale. La dedica proprio a un concorrente di amici: la rivelazione Dopo le relazioni nascoste arrivano anche le amicizie tenute… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 28 marzo 2021)ha pubblicato unasul suo profilo Facebook ufficiale. La dedica proprio a undi: la rivelazione Dopo le relazioni nascoste arrivano anche lezie tenute… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

LaStampa : Mescal per la terza volta in vetta a Sanremo con Ermal Meta - GDS_it : 'Vi racconto il mio Tribù urbana', periodo d’oro per #ErmalMeta: l'artista si racconta su #Rgs… - rmc_official : Volete rivedere l'intervista di Max e @rosariarenna a @MetaErmal??? Eccola qui! #ErmalMeta #TribùUrbana #24marzo… - gengy00 : RT @vivereinbilico: Leonardo: -non ha mai usato possibili relazioni per fare scalpore -non ha mai sfruttato la notorietà di Ermal Meta per… - LauraC__16 : Le parole di Ermal meta, per Leonardo sono parole bellissime. IL MONDO DELLA MUSICA SA. #AMICI20 -