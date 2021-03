Che tempo che fa: ospiti Piero Angela, Mariastella Gelmini e Fedez, stasera su Rai3 (Di domenica 28 marzo 2021) Che tempo che fa torna stasera su Rai3, a partire dalle 20:00, con un ospite d'eccezione come Piero Angela, e poi ancora la ministra Mariastella Gelmini, Fedez e Francesca Michielin. stasera su Rai3 dalle 20:00 nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa e con Fabio Fazio. Insieme a lui ci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz, e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano. ospiti della puntata la Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 marzo 2021) Cheche fa tornasu, a partire dalle 20:00, con un ospite d'eccezione come, e poi ancora la ministrae Francesca Michielin.sudalle 20:00 nuovo appuntamento con CheChe Fa e con Fabio Fazio. Insieme a lui ci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz, e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano.della puntata la Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie,, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico ...

